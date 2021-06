Viele neue Wohnung entstehen : Rendsburg-Eckernförde: Bauboom hält an, bezahlbarer Wohnraum trotzdem Mangelware

Knapp 70 Prozent mehr neue Wohnungen als vor zehn Jahren wurden 2020 fertiggestellt. Der Mieterbund klagt, dass zu viele Einfamlienhäuser entstehen – sozialer Wohnungsbau dagegen komme zu kurz.

Rendsburg | 783 Wohnungen wurden im vergangenen Jahr im Kreis Rendsburg-Eckernförde neu gebaut. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor. Die „Industriegewerkschaft Bauen – Agrar – Umwelt“ (IG Bau) spricht von einem „Bauboom“. Trotz neu entstehender Domizile ist bezahlbarer Wohnraum in der Region Mangelware. So stiegen beispielsweise in Rendsburg d...

