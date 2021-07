Rendsburg-Eckernförde : Grünes Licht für alle Badestellen – mit einer Ausnahme

Lediglich in der Nähe von Eckernförde wurden in einem Gewässer Zerkarien festgestellt. Für den Bistensee wird in diesem Jahr wieder mit einem starken Auftreten von Blaualgen gerechnet.

Rendsburg | Grünes Licht für alle Badestellen im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Dem Badespaß steht nichts im Wege, die Wasserqualität wird durchweg als gut bis ausgezeichnet bewertet. „Einzige Ausnahme ist der Große Schnaaper See, in dem Zerkarien festgestellt wurden“, sagt Wolfgang Tismer vom Gesundheitsamt des Kreises. Bei Zerkarien handelt es sich um die schw...

