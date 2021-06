Rendsburg-Eckernförde : BBZ am NOK wird modernisiert – Baukosten steigen um 1,1 Millionen Euro

Das Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal wird zukunftsfähig gemacht. 3,2 Millionen fließen bis Februar 2023 in einen Neubau – inklusive Lüftungsanlage. Das entschieden jetzt die Politiker im Kreistag.

Rendsburg | Die Politik hat grünes Licht für den Schulanbau des Berufsbildungszentrums (BBZ) am Nord-Ostsee-Kanal (NOK) gegeben. Der Kreistag winkte am Montagabend den Nachtragshaushalt 2021 durch, in dem für den BBZ-Anbau Gesamtkosten in Höhe von 3.178.967,37 Euro veranschlagt sind – das sind Mehrkosten im Vergleich zur Planung aus dem Jahr 2019 von genau 1.186....

