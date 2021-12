Rendsburg-Eckernförde : So viele Neuinfektionen wie noch nie: 95 neue Corona-Fälle am Dienstag

653 Menschen sind kreisweit aktuell mit dem Coronavirus infiziert, elf von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden. Ein Drittel aller Infizierten sind Kinder.

Rendsburg | Die Corona-Lage im Kreis Rendsburg-Eckernförde verschärft sich weiter. Am Dienstag wurden so viele Neuinfektionen gezählt wie an keinem anderen Tag zuvor: 95. Der bisherige Rekordwert stammt vom 30. November dieses Jahres: 70 neue Fälle gab es vor genau einer Woche, teilt die Leiterin des Corona-Lagezentrums, Susanne Sörensen, mit. Weiterlesen: Boo...

