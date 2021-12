Rendsburg-Eckernförde : 80 Neuinfektionen am Wochenende – Corona-Inzidenzwert steigt auf 149,2

Aktuell sind kreisweit 782 Personen mit Covid-19 infiziert. Besonders stark betroffen sind Rendsburg und Eckernförde.

Rendsburg | Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Rendsburg-Eckernförde stieg am Sonntag erneut auf ein Allzeithoch und beträgt nun 149,2. Zum Vergleich: Am Freitag lag er noch bei 135,8. 80 neue Fälle wurden am Wochenende gemeldet. Aktuell sind damit 782 Personen infiziert. Weiterlesen: Corona-Impfungen: Termine im Impfzentrum Büdelsdorf kurzfristig möglich Bes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.