Rendsburg-Eckernförde : Zahl der Todesopfer steigt: 92-Jährige stirbt nach Corona-Infektion

Am Montag wurden im Kreis Rendsburg-Eckernförde 233 neue Corona-Fällen registriert. Die Zahl der Infizierten steigt kreisweit auf 3099.

Rendsburg | Die Corona-Pandemie hat ein weiteres Todesopfer gefordert: Wie das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde am Montag mitteilte, verstarb am Sonntag eine 92-jährige geimpfte Frau. Damit steigt die Zahl der an Corona verstorbenen Menschen im Kreis auf 74. Weiterlesen: Omikron-Quarantäne: Kreis ändert Corona-Regeln für medizinisches Personal ...

