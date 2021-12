Rendsburg-Eckernförde : Neue Rekorde: 211 Corona-Neuinfektionen an einem Tag, Inzidenz steigt auf 212,9

Besonders stark betroffen ist Rendsburg: Hier sind derzeit 128 Menschen infiziert. Omikron ist dabei weiter auf dem Vormarsch: Allein in dieser Woche wurde die neue Variante 130 Mal nachgewiesen.

Rendsburg | Die Corona-Lage im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird immer dramatischer: Am Donnerstag wurden 211 neue Fälle an einem Tag gemeldet – ein neuer Rekordwert. Auch die Inzidenz erreicht ein neues Allzeit-Hoch: 212,9. Weiterlesen: Gesundheitsamt warnt: Omikron ist nicht mehr aufzuhalten Besonders stark betroffen ist die Stadt Rendsburg, wo es unter an...

