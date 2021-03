Rendsburg-Eckernförde : 19 neue Corona-Fälle am Wochenende – Inzidenzwert steigt weiter

Derzeit sind 185 Personen im Kreisgebiet mit dem Virus infiziert.

Rendsburg | Der Inzidenzwert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt im Kreis Rendsburg-Eckernförde weiter. Am Freitag lag dieser Wert noch bei 42,3, am Sonntag betrug er nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 43,4. Weiterlesen: Britische Corona-Mutation breitet sich immer stärker im Kreis aus Am Wochenende wurd...

