Rendsburg-Eckernförde : 16 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch – Inzidenzwert steigt

Am meisten Infizierte gibt es in Eckernförde, aber auch in Rendsburg ist die Zahl wieder gestiegen.

Rendsburg | Das Gesundheitsamt meldete am am Mittwoch 16 Corona-Neuinfektionen. Zwei Personen sind zwischenzeitlich wieder genesen. Damit gibt es aktuell 63 Covid-Infizierte in Rendsburg-Eckernförde. Vier Menschen müssen klinisch behandelt werden. 132 Personen befinden sich in Quarantäne. Weiterlesen: So erklären Bürger, warum sie sich nicht gegen Corona impfe...

