Rendsburg-Eckernförde : Neuer Rekordwert: 113 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

Rendsburg | Der Trend der steigenden Corona-Zahlen im Kreis Rendsburg-Eckernförde setzt sich auch zu Wochenbeginn fort. Am Montag wurden 113 neue Infektionen gemeldet – so viele wie an keinem anderen Tag zuvor. Auch der Inzidenzwert erreicht ein neues Allzeithoch: 156,9. Besonders stark betroffen ist die Stadt Eckernförde: Hier gibt es 71 aktuelle Fälle. Es folge...

