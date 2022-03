Rendsburg und Büdelsdorf : Ukrainische Flüchtlinge privat aufnehmen – hier können Bürger sich melden

Hunderttausende Ukrainer sind nach dem russischen Angriff auf der Flucht. Viele Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde wollen ihnen Wohnraum anbieten. Wir haben zusammengefasst, welche Stellen den Kontakt vermitteln.

Aljoscha Leptin

02. März 2022, 16:50 Uhr

Rendsburg | Hunderttausende Ukrainer sind angesichts des russischen Angriffs auf der Flucht. Im Raum Rendsburg ist große Solidarität mit der Ukraine zu spüren: Es gab bereits zwei Kundgebungen in der Innenstadt. Doch viele Rendsburger wollen noch mehr tun.

Immer wieder melden sich Bürger im Rendsburger Rathaus und bieten Kleidung und auch Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge an, berichtet Stadtsprecherin Dana Frohbös. Bis Mittwochnachmittag wurden bereits rund 15 Anrufer gezählt.

Die Stadt hat daher jetzt eine zentrale Anlaufstelle für Bürger geschaffen, die helfen wollen: Wer Geflüchtete privat bei sich aufnehmen will oder in anderer Form helfen will, kann sich unter Tel. 04331/206141 oder per Mail an ukrainehilfe@rendsburg.de beim Rendsburger Rathaus melden.

„Wir bündeln hier die Informationen, stellen Links und weitere Adressen zur Verfügung und leiten an die entsprechenden Stellen weiter“, erklärt Frohbös.

Auch für Büdelsdorfer, die Wohnraum bereitstellen wollen, gibt es eine Anlaufstelle: Bei der Stadt Büdelsdorf können sich Interessierte an den Verantwortlichen Ralf Simon wenden (Tel.: 04331/355 220, Mail: simon@buedelsdorf.de).

Auch bei der Kreisverwaltung können sich Bürger melden, die Geflüchtete bei sich aufnehmen wollen: Der Kontakt läuft über den Fachdienst Zuwanderung (zuwanderung@kreis-rd.de).