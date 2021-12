Vandalismus in Rendsburg : Unbekannte beschmieren Blitzer-Anhänger an der B77 in Höhe Eiderbrücke

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben in der Nacht von Freitag (10. Dezember) auf Sonnabend (11. Dezember).

Rendsburg | Unbekannte haben einen Blitzer-Anhänger an der B77 in Rendsburg mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht von Freitag (10. Dezember) auf Sonnabend (11. Dezember). Der Anhänger stand in Fahrtrichtung Norden auf Höhe der Eiderbrücke am rechten Fahrbahnrand. Weiterlesen: Zweite Blitzeranlage in Ha...

