Flensburger Straße : Mitarbeiter mit Pistole bedroht: Überfall auf Shell-Tankstelle in Rendsburg

Am Donnerstagabend, 3. Februar, schlug der Täter zu. Zu diesem Zeitpunkt war nur ein Mitarbeiter im Verkaufsraum. Auch eine zweite Person soll an dem Überfall beteiligt gewesen sein.

Rendsburg | Die Polizei ermittelt nach einem bewaffneten Überfall auf die Shell-Tankstelle an der Flensburger Straße in Rendsburg. Am Donnerstagabend, 22.53 Uhr, betrat ein Mann den Verkaufsraum und bedrohte den einzigen anwesenden Mitarbeiter mit einer silbernen Schusswaffe. Der Täter erbeutete Bargeld und flüchtete anschließend in Richtung des Seniorenheims „Ne...

