Einsatz in Kieler Straße : In Rendsburger Werkstatt: Auto auf Hebebühne fängt Feuer – vier Verletzte

Gegenüber der Nobiskrug-Werft ist in einer Autowerkstatt ein Feuer ausgebrochen. Für die Löscharbeiten setzten die Kameraden der Rendsburger Wehr ihre Drehleiter ein.

Rendsburg | Am Montagnachmittag brach in der Halle einer Rendsburger Autowerkstatt ein Feuer aus, teilte Daniel Passig, Pressewart des Kreisfeuerwehrverbands, mit. Im linken Bereich der Halle war ein Pkw, der auf der Hebebühne stand, in Flammen aufgegangen. Auch interessant: Feuerwehr evakuiert brennendes Wohnhaus – acht Personen in Sicherheit Die Rendsburg...

