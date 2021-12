Raser in Rendsburg : Doppelt so schnell wie erlaubt: Audi-Fahrer rast mit Tempo 110 durch die Stadt

Ein saftiges Bußgeld und zwei Monate Fahrverbot – das sind die Konsequenzen, die ein Audi-Fahrer nun tragen muss.

Rendsburg | Am Sonntag, 12. Dezember, gegen 10.30 Uhr schauten die Beamten des Polizeibezirksreviers Rendsburg etwas ungläubig auf die digitale Anzeige ihres Geschwindigkeitsmessgerätes. Weiterlesen: Hier stehen sie: Polizei verrät, wo sie Temposünder in Rendsburg blitzt 110 statt 50 Kilometer pro Stunde Die Beamten hatte eine Geschwindigkeitsmessung in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.