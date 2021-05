Rendsburg : Corona-Lockerungen ab Montag: Aquacity macht auf, Kinos bleiben geschlossen

Die Landesregierung hat am Donnerstag weitreichende Öffnungsschritte angekündigt. Was bedeutet das für das Kultur- und Freizeitangebot im Raum Rendsburg?

Rendsburg | Die Landesregierung hat am Donnerstag weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln angekündigt. Doch was bedeutet das für die Angebote im Raum Rendsburg? Shz.de hat sich bei den Betreibern von Kultur- und Freizeiteinrichtungen umgehört. Freibad wird aufgemacht Das Aquacity-Freibad an der Untereider öffnet am kommenden Montag. Am ersten Tag der Ba...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.