Rendsburg : Bürger wollen schnelles Internet und verlegen Glasfaserkabel in Eigenregie

Für die Stadtwerke lohnte sich der Ausbau nicht, weil die Anzahl der Haushalte zu gering ist. Also wurden die Anwohner am Klint in Rendsburg selbst aktiv.

Rendsburg | „Die Erdarbeiten sind abgeschlossen. Jetzt fehlen nur noch die Glasfasern.“ Thore Overath ist zufrieden mit dem, was seit dem 16. Juni in privat organisierter Zusammenarbeit geschaffen wurde. Nach ersten Gesprächen im Dezember des vergangenen Jahres sind nun auf dem Klint in Rendsburg fast zu allen Haushalten Mehrfach-Lehrrohre für dünne Glasfaserleit...

