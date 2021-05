Polizei sucht Zeugen : Unfall am Rendsburger Kreishafen: 70-jährige Radfahrerin wird von Lkw erfasst

Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich am Handgelenk. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Lkw-Fahrer einfach weiter.

18. Mai 2021, 08:53 Uhr

Rendsburg | Eine 70-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall in Rendsburg am Mittwoch, 12. Mai, verletzt. Wie die Polizei am Dienstag, 18. Mai, mitteilte, wurde sie von einem Lkw angefahren.

Lkw erwischte das Hinterrad des Fahrrads

Der Lastwagen war gegen 14.35 Uhr auf der Kreishafenstraße unterwegs und wollte nach links auf die Alte Kieler Landstraße einbiegen. Die Fahrradfahrerin fuhr mit ihrem E-Bike auf der Alten Kieler Landstraße in Richtung Friedrich-Voß-Straße. Sie überquerte die Einmündung zur Kreishafenstraße. Zunächst ließ der Lkw-Fahrer die Frau passieren, fuhr dann aber zu früh wieder an und gegen das Hinterrad des Fahrrads, teilt die Polizei mit.

Die Frau stürzte. Ein Verkehrsteilnehmer im Fahrzeug hinter dem Lastwagen hupte mehrfach, um den Lkw-Fahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen. Doch dieser fuhr einfach weiter.

Verletzung am Handgelenk

Die Radfahrerin wurde anschließend mit einem Rettungswagen in die Imland-Klinik gebracht. Sie verletzte sich leicht am Handgelenk.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls. Bei dem Lkw soll es sich um ein Fahrzeug der HaGe Kraftfutterwerk handeln. Der Verkehrsteilnehmer, der nach dem Unfall die Hupe betätigt hat, wird ebenfalls gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04331/2080 entgegen.