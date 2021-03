Rendsburg : 50-jährige Hyundai-Fahrerin nach Unfall leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Zwei Fahrzeuge kollidierten auf einer Kreuzung. Beide Fahrerinnen geben an, bei Grün gefahren zu sein.

Rendsburg | In Rendsburg ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 8.25 Uhr ein Unfall, bei dem eine 50-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Weiterlesen: Siebenjähriger Schüler auf dem Weg zur Nobisfähre angegriffen Die Hyundai-Fahrerin fuhr nach Polizeiangaben mit ihrem Wagen auf der Straße „An der Bleiche“ in Fahrtrichtung Paradeplatz. Als sie geradea...

