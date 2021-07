Weil sie Zigaretten wollten : Rendsburg: Zwei Männer attackieren 33-Jährigen mit Messer und treten ihn zu Boden

Der brutale Angriff ereignete sich am Sonnabend in der Boelckestraße. Die Unbekannten prügelten auch noch weiter auf das Opfer ein, als dieses schon am Boden lag.

Rendsburg | Nach einem brutalen Raub in Rendsburg sucht die Polizei nach Zeugen. Die Tat ereignete sich am Sonnabend, 3. Juli, zwischen 19.30 und 20 Uhr in der Boelckestraße. Ein 33-jähriger Mann ging im Bereich der Hausnummer 26 und einem arabischen Restaurant auf und ab und wartete auf seine Freundin. Plötzlich wurde er von zwei Arabisch sprechenden Männern ang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.