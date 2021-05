Rendsburg : 255.000-Euro-Förderung macht Jugendfeuerwehren fit für die Zukunft

Das Geld wurde unter anderem in eine Feuerlöscher-Trainingsanlage investiert, mit der verschiedene Brände simuliert werden können. Zudem wurden zwei luftgetragene Zelte für Veranstaltungen erworben.

Rendsburg | Seit 53 Jahren gibt es Jugendfeuerwehren in Schleswig-Holstein. Noch nie gab es für diese eine so hohe finanzielle und materielle Förderung wie jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie. Mit einem 255.000 Euro schweren Zukunftskonzept wollen der Landesfeuerwehrverband und die Landesregierung den 445 Jugendfeuerwehren im Land zum vermutlich in naher Zukunft ...

