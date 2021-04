Rendsburg : 13 Corona-Fälle bei Werft Nobiskrug – Unternehmen ordnet Testpflicht an

Alle Mitarbeiter müssen ab Dienstag eine Negativ-Bescheinigung vorlegen, bevor sie das Betriebsgelände betreten dürfen.

Rendsburg | Bei der Rendsburger Werft Nobiskrug gibt es 13 Corona-Fälle. Das teilte Antonia Burgmann aus dem Corona-Lagezentrum des Kreises am Donnerstagnachmittag mit. Weiterlesen: 341 Mitarbeiter in Quarantäne: Corona legt Lürssen-Werft in Schacht-Audorf lahm Wegen der Infektionsfälle hat der Schiffbauer eine Testpflicht für das Personal angeordnet. Das g...

