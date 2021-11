Squash-Regionalliga der Damen : Titelgewinn ganz nah: Rendsburger SC lässt Hamburger SRC und 1. SC Diepholz keine Chance

Britta Leuschner, Sonja Dobbert, Kristin Schoch und Silke Jünke können sich mit einem Sieg im Rückrunden-Doppelspieltag im April 2022 das Ticket für die deutschen Meisterschaften lösen.

Hamburg | Die Squasherinnen des Rendsburger SC sind auf dem besten Weg, ihren Meistertitel in der Regionalliga Nord aus der Vorsaison zu verteidigen. Am ersten Doppelspieltag wurden Gastgeber Hamburger SRC (3:0) und der 1. SC Diepholz (2:1) bezwungen. Auch interessant: TS Einfeld öffnet seine Schatztruhe Mit einem Sieg am nächsten Doppelspieltag (9. April...

