Konstante Teamleistung : Damen des GC Lohersand verlassen Abstiegsrang in der Golf-Regionalliga

Am 3. Spieltag hielt das Team von Spielführerin Anna Bejeuhr den ärgsten Kontrahenten aus Lübeck-Travemünde mit einem Schlag Vorsprung in Schach. Lohersands Oberliga-Herren erlitten im Aufstiegsrennen einen Rückschlag.

Hamburg/Heikendorf | Die Golferinnen des GC Lohersand sind dem Klassenverbleib in der Regionalliga Nord einen Schritt näher gekommen. Am dritten ausgespielten Spieltag im Hamburger Golf Club Falkenstein wurde das Team um Spielführerin Anna Bejeuhr Tagesdritter. Im Gesamtklassement verließen die GCL-Damen den Abstiegsrang. Weiterlesen: Platz 3 in der Tageswertung: Damen...

