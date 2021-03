Feuerwehreinsatz : Reetdachhaus in Beringstedt steht in Flammen

100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar

Beringstedt | Ein Reetdachhaus in Beringstedt steht in Flammen. Das teilte Ingo Hüttmann, Pressewart des Kreisfeuerwehrverbands, am Dienstagvormittag mit. Alarm ging um 10.18 Uhr ein Zahlreiche Wehren im Umkreis wurden zu dem Einsatz alarmiert. Bei dem brennenden Haus handelt es sich um ein Hofgebäude im Außenbereich. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte um 10....

