Kreis Rendsburg-Eckernförde : Strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte: Impftermine plötzlich wieder heiß begehrt

Wer bislang nicht immunisiert ist, braucht ab dem 23. August in vielen Bereichen wieder einen Testnachweis – und muss den Abstrich später sogar selbst zahlen. In den Impfzentren machte sich das sofort bemerkbar.

Büdelsdorf/Gettorf | Wer nicht geimpft ist, braucht ab kommender Woche in vielen Bereichen wieder einen aktuellen negativen Corona-Test. Der Abstrich muss zudem künftig selbst gezahlt werden. Das beschlossen Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten am vergangenen Dienstag. Die Reaktion ließ im Kreis Rendsburg-Eckernförde nicht lange auf sich warten: So kamen am...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.