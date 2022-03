„Prezero“ lehnte Leerung ab : Rasenfläche in Rendsburger Parksiedlung wird zur Müllhalde

Neben Plastikmüll entdeckte eine Nachbarin auch eine alte Matratze und ein ausrangiertes Sofa auf dem Grundstück. Die Entsorgungsfirma „Prezero“ leerte die gelben Container nicht – und zwar mit Absicht.

Rendsburg | Regina Meyn ist sauer. Die Rendsburgerin wohnt in der Hans-Bredow-Straße in der Parksiedlung – und ärgert sich regelmäßig über herumliegenden Müll und überfüllte Container auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Müllcontainer gehören zu einem Wohnkomplex in der Pastor-Schröder-Straße. Weiterlesen: So viel zahlt Rendsburg für Graffitis und ille...

