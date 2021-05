Fastenmonat der Muslime : Der Rendsburger Ramez Sarwary isst im Ramadan nur nachts

Erst nach Sonnenaufgang darf der 30-Jährige Nahrung zu sich nehmen. Ausnahmen gibt es für Corona-Erkrankte.

Rendsburg | Das Essen in der Mittagspause entfällt in diesen Tagen für Ramez Sarwary. Der 30-Jährige, der im Fachbereich Migration bei Umwelt – Technik – Soziales (UTS) in Rendsburg arbeitet, fastet. Und das schon seit dem 13. April. An diesem Tag begann Ramadan, der Fastenmonat der Muslime. Für den gebürtigen Afghanen, der seit Juli 2014 in Deutschland ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.