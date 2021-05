Rade bei Rendsburg : Versuchter Einbruch endet für den Täter im Gefängnis

Der 45-jährige Rendsburger war der Polizei bereits einschlägig bekannt. Er konnte unter anderem aufgrund der guten Täterbeschreibung festgenommen werden.

Rade bei Rendsburg | Ein versuchter Einbruch hatte Folgen für einen 45-jährigen Rendsburger. Der Mann hatte, wie die Polizei am Dienstag meldete, bereits am 10. Mai versucht, in ein Einfamilienhaus in Rade bei Rendsburg einzusteigen. Dazu machte er sich am Fliegengitter des Hauses zu schaffen. Allerdings wurde der „Einbrecher“ dabei von Zeugen beobachtet und angesprochen....

