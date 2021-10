Lockdown-Folgen in Rendsburg : RS-Virus grassiert: Vier Kinder in Imland-Klinik, Arzt warnt vor schwerem Verlauf

Aktuell infizieren sich mehr Kinder als sonst mit der ansteckenden Atemwegserkrankung – eine mögliche Spätfolge der Corona-Lockdowns. Betroffen sind vor allem Jungen und Mädchen unter drei Jahren.

Rendsburg | In Rendsburg sind überdurchschnittlich viele Kinder mit dem sogenannten RS-Virus infiziert. Der Rendsburger Kinderarzt Dr. Sebastian Groth berichtet von deutlich mehr Fällen als im Herbst üblich. Er habe im September die „drei- bis vierfache Menge“ an Kindern mit der tückischen Atemwegs-Erkrankung in seiner Praxis in der Stormstraße behandelt. „Die Er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.