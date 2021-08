Rendsburg-Eckernförde : Kreiswehrführer Schütte will Kameraden besser auf brennende Reetdachhäuser vorbereiten

Bei vielen Großbränden waren in der jüngeren Vergangenheit Reetdachhäuser betroffen. Mit Experten will Mathias Schütte neue Strategien für diese Art von Einsätzen entwickeln.

Rendsburg | Nach exakt 512 Tagen konnten die Mitglieder des Kreisfeuerwehrverbandes am Freitag endlich wieder in großer Runde tagen. 233 Delegierte nahmen an der außerordentlichen Mitgliederversammlung teil. Ein Thema waren die Einsätze im vergangenen Jahr: Insgesamt mussten die Kameraden 3212 mal ausrücken – gut 550 mal weniger als 2019. Weiterlesen: Nach Gro...

