Rendsburg : Blechbläserquintett „Embrassment“ spielt zwei Konzerte in der St.-Marien-Kirche

Der erste Auftritt beginnt am Mittwoch um 18.10 Uhr, der zweite um 20.30 Uhr. Gespielt werden unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und Heinrich Schütz.

Rendsburg | Das Blechbläserquintett „Embrassment“ spielt am Mittwoch, 14. Juli, in der Kirche St. Marien in Rendsburg. Es handelt sich um die zweite Veranstaltung der Sommerkonzert-Reihe. Es gibt zwei Vorstellungen: Einmal ab 18.10 Uhr sowie ab 20.30 Uhr. Gespielt wird dabei jeweils rund 45 Minuten. Weiterlesen: Neuer Künstler: Morten Jensen springt für erkran...

