Biergarten der Kulturwerkstatt : R&B-Band „Mess o' Blues“ spielt Konzert mit freiem Eintritt in Aukrug

„Mess o‘ Blues“ sind am Sonnabend, 10. Juli, in Aukrug zu Gast. Die Hamburger Rhythm & Blues-Band spielt ab 17 Uhr im Biergarten der Kulturwerkstatt in Innien. Der Eintritt ist frei.

Aukrug | R&B-Fans können sich auf Roadhouse-Blues und Texas-Shuffle freuen. Am Sonnabend, 10. Juli, gastiert die Hamburger Rhythm & Blues-Band „Mess o' Blues“ ab 17 Uhr, im Biergarten der Kulturwerksatt in Aukrug. Der Eintritt ist kostenlos. Die musikalischen Vorbilder von Sänger Thomas Gebs und seiner Mitstreiter sind unter anderem die „T-Birds“, Muddy Wat...

