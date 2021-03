Nächtlicher Einsatz : Polizeihund Freaky stellt Automatenaufbrecher in Rendsburg

Das war ein erfolgreicher nächtlicher Einsatz. Dank Freaky konnte ein Automatenaufbrecher gefasst werden.

Rendsburg | Der 39-jährige Täter hatte keine Chance zu entkommen. Denn Freaky war ihm auf der Spur. Es war am Sonntag gegen drei Uhr nachts, als der Mann versuchte, einen Zigarettenautomaten bei Edeka in der Lancasterstraße in Rendsburg aufzuhebeln. Aufmerksame Anwohnerin Eine aufmerksame Anwohnerin hatte die Hebelgeräusche gehört und rief die Polizei. Schn...

