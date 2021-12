Futsal-Liga Kiel : Verletzte und Polizeieinsatz: Spiel zwischen FT Eintracht Rendsburg und Gadeland eskaliert

Nach einem Foul an dem Rendsburger Torhüter kommt es zu Tumulten. Während die FT Eintracht am Sonntag wieder am Ligabetrieb teilnehmen darf, wurden die drei restlichen Partien der Neumünsteraner in diesem Jahr abgesetzt.

Kiel | Es war eine Premiere, der man keine Träne nachweinen dürfte. Der TSV Gadeland und die FT Eintracht Rendsburg standen sich am 1. Spieltag der unter der Regie des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) laufenden Futsal-Liga Kiel gegenüber und überlebten rein sportlich betrachtet den Auftakt nicht. Die Partie zwischen den Debütanten – beide ...

