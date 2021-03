Nach Explosion in Nortorf : Wer hat die getötete Jutta Stammel in den Tagen vor der Tat gesehen?

Am Donnerstag ist die Identität der Leiche geklärt worden. Nun sucht die Polizei nach weiteren Hinweisen aus der Bevölkerung.

18. März 2021, 15:57 Uhr

Nortorf | Nach der Explosion in einem Nortorfer Reihenendhaus am Morgen des 1. März wurde am Donnerstag die Identität der in der Brandruine gefundenen Leiche geklärt. Es handelt sich um Jutta Stammel, die 54-jährige Lebensgefährtin des Hausbesitzers.

Der dringend tatverdächtige Partner der Getöteten befindet sich seit zwei Wochen in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Neumünster. Er war nach der Explosion kaum ansprechbar an einem Feldweg in seinem Auto aufgefunden worden. Er schweigt seitdem zu den Geschehnissen.

Einige Umstände der Tat sind weiter noch unklar. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Zeugen, die Jutta Stammel im Zeitraum zwischen dem 25. Februar und dem 1. März gesehen haben und noch nicht von der Polizei befragt wurden.

Hinweise werden unter Telefon 04331 / 208450 entgegen genommen.