Stadtteil Hoheluft : Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Rendsburg

Tatort: ein Einfamilienhaus in der Feldstraße. Die Anwohner in dieser und den anliegenden Straßen werden jetzt gebeten, verdächtige Beobachtungen zu melden. Zeitlich lässt sich die Tat nur ungefähr eingrenzen.

Rendsburg | Einbruch in Rendsburg-Hoheluft: Am späten Donnerstagabend bzw. in der Nacht auf Freitag, 25. Februar, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Sie hatten die Terrassentür des Gebäudes in der Feldstraße aufgehebelt. Die Bewohner waren nicht anwesend. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten nach Po...

