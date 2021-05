Von Höhenkontrolle gestoppt : Dieser Autotransporter hätte im Rendsburger Kanaltunnel Schaden angerichtet

Die Firma, für die der 40 Zentimeter zu hohe Lkw unterwegs war, muss jetzt 2000 Euro Strafe zahlen. Denn der Transporter war auch noch länger als erlaubt.

Rendsburg | Ein zu hoher Autotransporter hat erneut die Höhenkontrolle am Rendsburger Kanaltunnel ausgelöst. Die automatische Höhenmessung schlug am Mittwoch, 26. Mai, um 16.03 Uhr an der Nordseite des Tunnels über der B77 an. Auslöser war ein mit zwei Kastenwagen und fünf Pkw beladener Sattelschlepper, dessen Fracht über das erlaubte Maximalmaß hinausragte. Tr...

