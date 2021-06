Viele Fälle im Raum Rendsburg : Polizei sagt Trickdieben den Kampf an: Aufklärung vor Supermärkten

Die Ermittler suchen das Gespräch mit den Bürgern. An 14 Standorten stehen sie demnächst Rede und Antwort. Hintergrund sind steigende Zahlen von Taschen- und Trickdiebstählen, die der Polizei gemeldet werden.

Rendsburg | Sie geben sich als Polizisten aus, stellen hohe Gewinnsummen in Aussicht oder schlagen im Supermarkt zu: Trickbetrüger und Taschendiebe haben es auf Seniorinnen und Senioren abgesehen – auf ihr Geld. Weil sich die polizeibekannten Fälle im ganzen Land erneut häufen, geht die Polizei jetzt in die Offensive. Aufklärungsarbeit an 14 Standorten Mit ...

