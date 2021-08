Fall aus dem Jahr 2015 : Polizei verfolgt neue Spur im Raubüberfall auf den Rewe-Markt in Büdelsdorf

Vor sechs Jahren waren fünf Kassierinnen gefesselt worden, eine von ihnen wurde verletzt. Die Täter entkamen mit den Tageseinnahmen durch die Hintertür.

Büdelsdorf | Im Fall des bereits im Februar 2015 begangenen Raubüberfalls auf einen Rewe-Markt in der Hollerstraße in Büdelsdorf verfolgt die Kripo Rendsburg eine neue konkrete Spur, die zur Ermittlung der damaligen Täter führen könnte, teilte die Polizei mit. Täter bedrohten Angestellte mit Schusswaffen Am Sonnabend, 21. Februar 2015, gegen 22 Uhr, wurden f...

