Polizei sucht Zeugen : Zwei Einbrüche an einem Abend in Bredenbek – Täter fliehen ohne Beute

Die unbekannten Täter schlugen am Samstag, 19. Februar, zwischen 19 und 21 Uhr zu.

Bredenkebk | Zwei Einbrüche an einem Abend gab es am Sonnabend, 19. Februar, in Bredenbek. Die Taten ereigneten sich vermutlich im Zeitraum zwischen 19 und 21 Uhr, teilte die Polizei mit. Weiterlesen: Späher im Raum Rendsburg – wie sie vorgehen und was die Polizei rät Zunächst versuchten unbekannte Täter, in der in der Straße Lehmkuhle in ein Einfamilienhaus...

