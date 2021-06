Pläne öffentlich vorgestellt : Alternative Lernform: Bekommt Ostenfeld eine Montessori-Schule?

Fast 80 Interessierte hörten sich die Präsentation an. Die Standortfrage ist noch offen: Drei Plätze sind möglich.

Ostenfeld | Ein Elternverein will in Ostenfeld eine Montessori-Schule gründen. Zu einer Informationsveranstaltung an einem der möglichen Standort für die Privatschule, eine Koppel an der Straße „Vogelsang“, kamen kürzlich fast 80 interessierte Bürger. Wir haben Handzettel an alle 250 Haushalte im Dorf verteilt. „Wir haben Handzettel an alle 250 Haushalte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.