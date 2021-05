Fußball-Landesliga Mitte : Philip Weidemann wechselt vom VfR Neumünster zum TuS Jevenstedt

Der 28-Jährige ist nach Tim und Bent Rathjens vom SSV Nübbel der dritte Neuzugang für die kommende Saison.

Jevenstedt | Der Kader des TuS Jevenstedt für die kommenden Saison in der Fußball-Landesliga Mitte nimmt weiter Konturen an. Nachdem bereits Tim und Bent Rathjens vom Kreisligisten SSV Nübbel an die Jevenau gewechselt waren, hat sich nun mit Philip Weidemann ein Akteur des Ligarivalen VfR Neumünster dem Team von Trainer Patrick Nöhren angeschlossen. Weiterlesen...

