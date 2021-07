Unfall : Peugeot überschlägt sich in Borgstedt – Fahrer (34) wird schwer verletzt

Zur Unfallursache konnte die Polizei am Freitagnachmittag noch keine Angaben machen. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug.

Borgstedt | In Borgstedt ereignete sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ein schwerer Unfall. Ein Peugeot überschlug sich in Fahrtrichtung Gettorf auf der Rendsburger Straße. Der Fahrer, ein 34-jähriger Mann, wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Unfall er...

