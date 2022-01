A7 über den NOK : Petition: Rendsburger fordert Radweg auf der neuen Rader Hochbrücke

Die marode Rader Hochbrücke soll in den kommenden Jahren abgerissen und neu gebaut werden. Bei der Planung wurde ein Radweg offenbar nicht berücksichtigt – dabei war er sogar im Gespräch.

Rendsburg | Der Baubeginn für die neue Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal steht in den Startlöchern. Die Baugenehmigung ist erteilt und falls keine juristischen Klagen gegen das Mega-Projekt eingereicht werden, steht dem Vorhaben nichts mehr im Wege. Ein Rendsburger hat allerdings jetzt eine Petition gestartet, denn ihm fehlt ein entscheidendes Detail bei der Planung der neuen Brücke: ein Radweg. Er richtet die Petition an den Bund, die Landesregierung in Schleswig-Holstein sowie die Deges als Planer der neuen Brücke. Weiterlesen: Neues Animationsvideo: So entsteht die sechsspurige Rader Hochbrücke Torben Frank moniert, dass in der vorgelegten Planung noch nicht einmal der Bedarf eines Radwegs geprüft worden sei. Die Forderung indes gab es schon vor vier Jahren. Damals wünschte sich die Ortsgruppe Rendsburg des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) einen einseitigen Radweg neben der A7 über den Kanal. Ortssprecher Bodo Schnoor sagte damals, dass er es begrüßen würde, wenn in die Planungen zum Bau einer neuen Rader Hochbrücke auch ein zweispuriger Fahrradweg aufgenommen werde. Vom Bund gab es dazu auf eine Anfrage damals offenbar keine Reaktion. Radpendler könnten Fahrzeit massiv verkürzen Durch den Trend zum Elektro-Fahrrad würden immer mehr Leute gern damit zur Arbeit zu fahren, begründete Schnoor seinen Vorstoß. „Wer aber per Muskelkraft von Rade nach Borgstedt gelangen will, muss einen Umweg über die Fähre Nobiskrug, die Rendsburger und die Büdelsdorfer Innenstadt nehmen. Die Brücke wäre eine Abkürzung.“ Die Radler würden hinter einer Leitplanke fahren und wären damit besser geschützt als im Stadtverkehr oder an Bundesstraßen. Von Seiten der Deges heißt es dazu: „Zu keinem Zeitpunkt“ sei eine Radwegquerung auf dem Ersatzneubau Bestandteil des Auftrags gewesen. Sprecher Ulf Evert sagte gegenüber shz.de auf Nachfrage: „Im Vorfeld der Planfeststellung für den Ersatzneubau der Rader Hochbrücke gab es mehrere Informationsgespräche mit den anliegenden Kommunen sowie Wirtschafts-und Logistikbetrieben der Region, bei denen von keiner Seite die Forderung nach einer Radwegverbindung über die Rader Hochbrücke erhoben wurde.“ Ebenso sei bei keiner der zahlreichen Bürgerversammlungen in den anliegenden Gemeinden eine solche Forderung erhoben worden. Weiterlesen: Neubau der Rader Hochbrücke beginnt im Frühling 2023 – möglicherweise sogar früher Steigung und Höhe zu „unattraktiv“? Lediglich Staatssekretär Dr. Thilo Rohlfs aus dem Kieler Verkehrsministerium äußerte sich damals. Er sei der Meinung, ein Radweg an einer vielbefahrenen Autobahn und – im Fall der Brücke – bei Westwind in 42 Metern Höhe dürfte kein „Highlight“ sein. Er bezeichnete den Vorstoß des Fahrradclubs als „keine gute Idee“. Er habe Verständnis für den Wunsch nach einer Radquerung, räume der Petition jedoch wenig Aussicht auf Erfolg ein, sagte Rohlfs auf eine aktuelle Anfrage von shz.de. Ein Radweg sei bei der Steigung und direkt neben einer Autobahn wenig attraktiv. Auch Ulf Evert sieht das so. Es stelle sich die Frage nach der Akzeptanz der Streckenführung durch Radfahrer. So wären je Aufstieg rund 50 Höhenmeter mit konstantem Anstieg bis zum Hochpunkt der Brücke zu überwinden. Dies mag für sportliche Radfahrer oder solche mit E-Bikes zu bewältigen sein, für den durchschnittlichen Radfahrer eher nicht. Dieser Annahme widerspricht Torben Frank. „Eine Steigung wird akzeptiert, wenn sie erhebliche Streckeneinsparungen mit sich bringt.“ Wer etwa die Audorfer Fähre wähle, müsse unter Umständen die Steigung der Kieler Straße in Rendsburg bewältigen. Die bestehenden Brücken Holtenauer, Alte Levensauer und Grünenthaler Hochbrücken würden allesamt von Alltagsradverkehr genutzt. Allen gemeinsam sei die Durchfahrtshöhe von 42 Metern für Schiffe. An der A7 würde ein Radweg nach Berechnungen Franks eine Steigung zwischen drei und sechs Prozent je nach Rampenlänge haben. Eine Steigung, die für geübte Radfahrer kein Problem darstellen dürfte. Hinzu kommt der mittlerweile große Anteil an Pedelecs. Mit Trittunterstützung wäre der Anstieg über die neue Rader Hochbrücke für die meisten Radfahrer kein Hindernis mehr. Die Deges hingegen rechnet etwa am Treidelweg in Borgstedt mit einer Überwindung von 50 Höhenmetern. Bei einer angenommenen Längsneigung von drei Prozent (Empfehlung für Radverkehrsanlagen ERA), müsste eine Radwegrampe etwa 1,65 Kilometer lang sein. Im Süden wären am Rader Weg 31 Meter auf einer Strecke von 720 Metern zu überwinden, durch Höhenunterschiede mutmaßlich in Form einer Serpentine. Das sei steiler als für Radverkehrsanlagen empfohlen, sagt Ulf Evert. Radwege neben Autobahnen und Bundesstraßen sind indes allerdings kein Novum. A2, A8, A27: Radwege auf Autobahnbrücken Planungen gibt es beispielsweise im Raum Bremen. Hier sollen auch Radfahrer künftig die Autobahnbrücke der A27 nutzen können, um den Fluss Lesum zu überqueren. Deshalb bekommt der Brückenneubau, der 2028 stehen soll, einen Fahrradweg. Eine Weserbrücke im Verlauf der A2 bei Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen bietet ebenfalls eine Querung für Radfahrer. Diese wird sogar beim Radroutenplaner „Komoot“ als Highlight angepriesen. Die neue Autobahnbrücke der A8 über die Saar erhält ebenfalls einen Radweg, der ab Ende 2022 nutzbar sein wird. Das bestätigte der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) dem ADFC Saarlouis auf dessen Nachfrage. Frank bezieht sich bei seiner Forderung auch auf das Bundesfernstraßengesetz (FStrG). Er argumentiert, dass mit dem Ziel der Radverkehrsförderung und der beschlossenen Änderung des Paragrafen 3 FStrG bei Brückenneubauten für Bundesfernstraßen in Trägerschaft des Bundes bei Bedarf ein Radweg entstehen solle. Laut Absatz 1, Satz 3 sind demnach „Betriebswege auf Brücken im Zuge von Bundesautobahnen [...] so zu bauen und zu unterhalten, dass auf ihnen auch öffentlicher Radverkehr abgewickelt werden kann.“ Ulf Evert schränkt hier ein: „Die neue Regelung [...] soll [...] im urbanen Umfeld Anwendung finden, um dort bestehende Radverkehrsinfrastruktur miteinander zu verbinden und Lückenschlüsse zu erzielen. Die Rader Hochbrücke befindet sich aber gerade nicht in einem solchen urbanen Umfeld. Auf der Brücke ist auch kein Betriebsweg vorgesehen, der nach dem Gesetz als Radweg zu nutzen wäre.“ Radweg würde viele neue Möglichkeiten eröffnen Und so wurden Ende 2020 die Pläne für die neue Rader Hochbrücke ausgelegt – ohne Radwegeplanung. Es gab die Möglichkeit zur Stellungnahme, welche unter anderem Torben Frank in Anspruch nahm. Das Land Schleswig-Holstein hat die Planfeststellung beschlossen, obwohl bei diesem Neubau, der nun sechsspurig werden soll, keine Bedarfsprüfung für einen Radweg erfolgte. Der vorliegende Einwand wurde nicht entsprechend durch die Planfeststellungsbehörde berücksichtigt. Seine Begründung für einen Radweg: „Die Steigerung des Radverkehrsanteils erzeugt einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen. Deshalb ist sie Ziel des Nationalen Radverkehrsplans. Dieses Ziel wird konterkariert, wenn die Chance zur Verkürzung von Wegen nicht genutzt werden. Attraktive Radverkehrsinfrastruktur bewegt zum Umstieg auf das Fahrrad. Gerade der Umstieg der Kurzstreckenpendler brächte auch eine Reduktion der Lärmemissionen.“ In zukünftigen Entwicklungen eines Radschnellwegenetzes in Schleswig-Holstein wäre laut Frank diese feste Kanalquerungsmöglichkeit außerdem eine Erleichterung der Arbeit von zukünftigen Planern. Ein Radschnellweg „Flensburg - Metropolregion Hamburg“ könnte über diese Brücke geführt werden. Ebenfalls ergebe sich eine Planungsoption für den Anschluss Kiels an einen Radschnellweg Husum - Erfde - Hohn - Fockbek/Rendsburg, wie er schon von zwei beteiligten Kreisen angedacht sei, schreibt Frank in seiner Petition. „Es liegt im Rahmen des Möglichen, dass zukünftige Verkehrsplaner, die aktuellen Akteure wegen ihrer Kurzsichtigkeit verfluchen.“ Der Ersatzneubau der Rader Hochbrücke müsse mit Radweg überplant werden, fordert Frank daher. „Wenn die Bundesrepublik Deutschland als Straßenbaulastträger es mit dem Klimaschutz ernst meint, gibt es keinen anderen Weg.“ Deges-Sprecher Ulf Evert hält Kosten und Aufwand unterdessen für unverhältnismäßig. Eine Radwegquerung würde zu einer Verbreiterung der Brücke um etwa drei Meter und damit Mehrkosten im unteren zweistelligen Millionenbereich führen. Zustimmung für Petitenten Mit Stand 28. Januar, 15.12 Uhr, haben etwas über 80 Menschen die am Dienstag veröffentlichte Petition unterzeichnet. Torben Frank erhält bisher viel Zuspruch. Ein Unterzeichner schreibt etwa: „Wir brauchen dringend eine Mobilitätswende und dabei muss der Radverkehr nicht nur berücksichtigt, sondern massiv gefördert werden.“ Ein anderer schreibt: „Ich bin Radfahrer aus Überzeugung und die Verkehrsplaner müssen das Fahrrad endlich als vollwertiges Verkehrsmittel in ihre Planung einbeziehen.“ Es könne nicht sein, dass Fahrradwege im Nichts enden oder bei Neuplanungen der Radverkehr nicht integriert werde. Kommentar ...

