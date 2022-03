Osterrönfeld : Mann und Frau wollen Sonne genießen – und lösen Polizeieinsatz an Eisenbahnhochbrücke aus

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 27. März, gegen 16 Uhr. Einsatzkräfte der Bundespolizei bemerkten das Duo während einer Zugstreife zufällig.

Osterrönfeld | Eine 19-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann sorgten am Sonntag, 27. März, für einen Polizeieinsatz in Osterrönfeld. Der Vorfall ereignete sich am Bahndamm, kurz vor der Eisenbahnhochbrücke. Zwei Einsatzkräfte der Bundespolizei, die auf Zugstreife im Zug von Neumünster nach Rendsburg unterwegs waren, bemerkten gegen 16 Uhr die beiden Personen, die...

