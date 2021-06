Polizei löst Feier auf : 40 Personen dringen ins Westerrönfelder Freibad ein und feiern Party

Die Eindringlinge gelangten durch ein Loch im Zaun auf das Gelände. Als die Polizei eintraf, weigerten sich viele Party-Teilnehmer, das Areal zu verlassen. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in dem Freibad.

