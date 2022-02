Pastor-Schröder-Straße : Wieder brennt ein Müllcontainer in Rendsburg – ein Anwohner verhindert Schlimmeres

Um 3.29 Uhr in der Nacht auf Donnerstag wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Zum zweiten Mal seit Dienstagabend stand im Stadtgebiet ein Müllcontainer in Flammen.

Rendsburg | Schon wieder: Die Rendsburger Feuerwehr ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 24. Februar, zu einem brennenden Müllcontainer in der Parksiedlung ausgerückt. Einsatzort war die Pastor-Schröder-Straße. Erst am späten Dienstabend hatten Müllcontainer im Norden der Stadt in Flammen gestanden. Weiterlesen: Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wo...

