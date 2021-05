Sammlung am Freitag : Tafel Owschlag freut sich auf zahlreiche Sachspenden

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Sachspenden in einem Zelt vor Edeka Haas entgegen genommen. Diese sollen dazu dienen, etwas Farbe in das Sortiment der Tafel zu bringen und Reserven für Lieferengpässe zu haben.

Owschlag | In bewährter Tradition gibt es auch in diesem Jahr eine Sammelaktion zu Gunsten notleidender Menschen bei Edeka Haas in Owschlag. Allerdings wegen Corona und des Alters der Tafel-Mitarbeiter erneut in angepasster Form. Am Freitag, 21.Mai, von 9 bis 16 Uhr wird das Tafelteam wieder Spenden sammeln. Diesmal werden die Waren in einem Pavillon vor dem Mar...

