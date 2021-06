Owschlag : Sorgwohlder Schafe liefern die Milch für besondere Käse-Spezialitäten

Von Schafskälte ist in diesem Jahr keine Spur. Die Tiere vom Hof Solterbeck freuen sich wieder auf den Wiesen grasen zu dürfen. Dorthin werden sie durch das Naturschutzgebiet Sorgwohlder Binnendünen getrieben.

Owschlag | In diesem Jahr ist von Schafskälte keine Spur – oder sie wurde auf einen anderen Zeitpunkt verschoben. Normalerweise gibt es in Mitteleuropa zwischen dem 4. und 20. Juni häufig einen Kälteeinbruch, der seinen Höhepunkt um den 11. Juni erreicht. In diesem Jahr kreisen die Temperaturen allerdings um die 20-Grad-Marke und die Schafe vom Milchschafhof Sol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.